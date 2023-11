The Killer | il look e il cappello di Michael Fassbender spiegati dalla costumista del film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Iled ilindossato dain The, l’ultimodi David Fincher che ora è su Netflix, si devono proprio ad una richiesta specifica del regista David Fincher, il quale voleva che il suo protagonista sembrasse una sorta di turista tedesco a Parigi, che non mostrasse particolare attenzione al suo stile e che, soprattutto, non fosse esteticamente seducente. Nonostante tutto questo, però, deve comunque mostrare un suo stile. Quello di un uomo capace di passare inosservato come se acquistasse gli abiti in aeroporto. Lo ha spiegato Cate Adams durante un’intervista rilasciata ad Esquire. Giàper la serie Netflix Midhunter, Adams è tornata a collaborare con Fincher per trovare il giustoper il personaggio ...