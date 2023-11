Tesla apre a Verona il centro più grande d’Italia

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 10 novembre 2023)aprirà una nuova location in Italia. Dopo lo store di Milano, sarà la romanticaad ospitare il nuovoCenter, che oltre a essere la location piùdel Paese, sarà anche il più esteso hub per le consegne in Italia, con una superficie totale di quasi 20 mila metri quadri. La nuova L'articolo proviene da Il Difforme.