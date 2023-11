Terra dei Fuochi | droni contro attività illecite e discariche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ di cinque persone denunciate, 12 veicoli sequestrati e sanzioni amministrative per circa 150.000 euro il bilancio degli Action Day effettuati dalle forze dell’ordine e dall’Esercito in diversi comuni delle province di Napoli e Caserta ricadenti nelladei. Si tratta di servizi dillo straordinario del territorio tesi a prevenire e reprimere reati ambientali. Nel mirinoproduttive e commerciali, sottoposte a numerose ispezioni, aree di abbandono rifiuti, scovate anche con i. Le pattuglie dell’Esercito Italiano, i Corpi di Polizia Municipale e i Carabinieri hanno poi effettuato numerosi posti di blocco ello per il contrasto degli sversamenti e del trasporto illecito di materiali di risulta e rifiuti. Sono stati ...