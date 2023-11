Tennis | Sinner e Alcaraz giocano con i tifosi in centro a Torino

Che sfida in centro a Torino! Dopo una chiacchierata al Nike Store, Alcaraz ehanno sfidato qualche fan in via Roma, dove per l'occasione è stato allestito un campo da. Centinaia le persone accorse a vedere i due giovani fenomeni: guarda il ...

Tennis, ATP Finals Torino 2023: Sinner e Djokovic, il faccia a faccia più atteso Virgilio Sport

Atp Finals, Sinner-Alcaraz giocano coi tifosi in centro a Torino. Video Sky Sport

Ma è stato anche un momento per parlare ovviamente di tennis, una passione per entrambi fin da piccoli ... "La sconfitta è la parte più brutta e difficile accettare - ha detto Sinner -, ma proprio con ...Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei protagonisti più attesi alle Atp Finals di Torino al via domenica, hanno partecipato a un evento che ha richiamato diverse ...