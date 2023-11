Tennis | il Canada sconfigge la Polonia e vola in semifinale L’Australia batte il Kazakistan per 2-1 | bene gli USA

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Oltre alla sfida tra Italia e Germania, vinta dal Bel Paese con un netto 3-0 (successo che ha permesso alle azzurre di strappare il pass per la), si sono giocate oggi, all’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), altre tre partite valide per la fase a gironi della fase finale della Billie Jean King Cup 2023. Lo spettacolo ovviamente non è mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nel gruppo A gli Stati Uniti hanno battuto nettamente la Svizzera per 3-0. La prima vittoria è stata quella di Danielle Collins contro Celine Naef per 7-6 6-1 e poi è arrivato il 2-0 USA grazie al successo per 6-3 6-7 7-5 di Sofia Kenin nel secondo singolare contro Viktorija Golubic. Infine, nel doppio finale la squadra a stelle e strisce si è imposta per 6-1 7-6(3) con Sloane Stephens e Taylor Townsend contro Jil Teichmann e Simona Waltert. Con questa netta vittoria ...