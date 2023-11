Tennis | Atp Metz | Fognini ko in semifinale con Humbert

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 nov. - (Adnkronos) - Un Fabioin non perfette condizioni fisiche per un problema ad una gamba esce di scena inal torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il 36enne ligure, numero 147 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 25enne francese Ugo, numero 23 del ranking Atp e 4 del seeding, con il punteggio di 6-0, 6-2 in un'ora e sette minuti.sfiderà domani per il titolo il russo Alexander Shevchenko, numero 63 del mondo.