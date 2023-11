Tennis | Atp Finals A Torino Sinner si allena con Rublev

(Di venerdì 10 novembre 2023) A ruota l'azzurro gioca in via Roma con i giovani delle Sat locali.- A 48 ore dall'esordio nelle Atpdi, Jannikè tornato adrsi e ad "assaggiare" il terreno del ...

TORINO - A 48 ore dall'esordio nelleFinals di Torino, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi e ... Infine, il tennista azzurro è stato protagonista anche del "in piazza", giocando, assieme ...

Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Fabio Fognini - Ugo Humbert live su 10/11/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, Fabio Fognini vince in due set, 6-1 6-2 in un’ora e 17 minuti con Lorenzo Sonego e si qualifica per la semifinale. Il ligure torne ...