Tenaris-Dalmine | firmata l’ipotesi di accordo integrativo | interessati oltre 2 100 lavoratori

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nella mattina del 9 novembre è stata raggiunta, dopo una trattativa durataun anno, un’ipotesi di intesa per il rinnovo del contratto. Il testo sottoscritto che verrà illustrato nei prossimi giorni nelle assemblee nei vari siti e successivamente sottoposto al voto delle lavoratrici e deiprevede importanti passi avanti sia in termini economici che normativi. Sommariamente riassumiamo alcuni aspetti contenuti nell’intesa e dei quali distribuiremo appena possibile un volantino più dettagliato. Il sistema di relazioni sindacali, già di per sé avanzato, introduce novità in particolare sul tema sicurezza con il coinvolgimento dei rappresentanti per la sicurezza delle ditte esterne e con una maggiore articolazione dei vari incontri informativi. ...