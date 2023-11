Tecnologia da paura | robot stritola un operaio in fabbrica Lo ha scambiato per una cassetta di frutta

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Unhato fino a ucciderlo unin un impianto di confezionamento di verdure in Corea del Sud. La polizia coreana afferma che unindustriale ha schiacciato a morte unin un impianto di confezionamento di verdure in Corea del Sud. L’uomo è morto per le ferite riportate alla testa e al torace dopo essere stato afferrato e schiacciato contro un nastro trasportatore dalle bracciaiche della macchina. Secondo quanto riferisce l’Associated press, l’lavorava per un’azienda che installaindustriali ed era stato inviato all’impianto per verificare il corretto funzionamento della macchina. Gli apparecchi automatizzati in grado di raccogliere e posizionare gli oggetti sono comuni nelle comunità agricole della ...