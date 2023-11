Tatuaggi a Trieste | International Tattoo Expo 11-12 novembre 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 10 novembre 2023) Week end all’insegna dei. Torna l’, giunto alla 14esima edizione, che quest’anno si terrà alConvention Center, all’interno del Porto Vecchio, l’11 e il 12. In arrivo in città 150 tatuatori da tutto il mondo. Le porte si apriranno al pubblico sabato 11alle 11. La manifestazione è diventata ormai da anni un punto di riferimento per il settore, una delle fiere più consolidate e seguite in Italia, la più famosa in assoluto nel nordest, in grado di attirare migliaia di visitatori, anche all’estero. La nuova location ha conquistato subito i protagonisti dell’, che in poco tempo hanno già fermato tutti gli spazi disponibili. La lista di tutti gli artisti che ...