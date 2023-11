... grave l'altro conducente Il cliente torna inseguito da 40 persone che lanciano pietre,... il punto sul traffico: ecco le zone più o meno congestionate Scontro frontale tra due auto: un...

Tassista morto due anni dopo l’aggressione, in Cassazione definitive le condanne La Repubblica Firenze.it

Ha ucciso con 63 coltellate: 14 anni e 6 mesi di carcere Sicilia 24h

NAPOLI, 09 NOV - Istituire dei tavoli permanenti, con le organizzazioni sindacali, per la rimodulazione delle criticità del settore: è quanto chiede l'associazione tassisti di base al sindaco di ...«Vogliono far passare il tram a via della Traspontina che già oggi è un delirio totale. Le Forche Caudine sono una passeggiata ...