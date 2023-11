TALE E QUALE SHOW | IL TORNEO CHIUDE UN’EDIZIONE GLORIOSA DEL TALENT DI CARLO CONTI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’ottava e ultima puntata di “”, il varietà di punta di Rai 1 presentato dae prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda venerdì 10 novembre dalle ore 21.25., quella di quest’anno, che ha fatto registrare un boom di ascolti e che andrà negli archivi confermando nuovamente “” come leader indiscusso del prime time del venerdì sera: un prodotto che ha dell’intrattenimento il suo punto di forza, sempre all’insegna di una televisione fatta con garbo ed eleganza. ILDI2023 Quello del 10 novembre sarà un appuntamento importante: vedrà la proclamazione del “Campione di ...