Tale e Quale Show 2023 | la finalissima tra ospiti e sorprese | chi sarà il vincitore?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ladi– Il torneo dei Campioni va in onda stasera, dopo la finale della settimana scorsa, la sfida di stasera è tra i migliori di questa 13ma edizione contro i più bravi della 12ma. In palio, il titolo di Campione di. Chiil? Scopriamolo insieme questa sera! Il palcoscenico è pronto perL’ottava e ultima puntata diva in onda stasera alle 21,25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Tutto dal vivo e in diretta, con i concorrenti e i giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. ...