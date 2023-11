Taglio pensioni | Pagano | “Al lavoro per soluzioni che non penalizzino i lavoratori”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 novembre 2023) NazarioROMA – “La norma che taglia ledi medici e statali prevista nella Legge di Bilancio rischia di incrinare un rapporto storico tra Stato e dipendenti, può innescare una fuga anticipata con possibili contraccolpi in campo medico, e non solo, e rischia di aprire un pericolo di contenzioso anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. E’ per questo motivo che mi sono già attivato, e mobiliterò tutto il mio gruppo parlamentare di Camera e Senato, affinché si faccia paladino di una battaglia contro una penalizzazione ingiustificata”. Lo ha detto il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario, di Forza Italia, incontrando alla Camera una delegazione di medici di Anaao Assomed (Sindacato medici e dirigenti sanitari italiani) e di Cosmed (Confederazione sindacale medici e ...