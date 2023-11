Tabellone Atp Sofia 2023 | Musetti è la prima testa di serie del torneo

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ile gli accoppiamenti dell’ATP 250 di, evento in programma dal 5 all’11 novembre. Come facilmente prevedibile sono stati moltissimi i ritiri negli ultimi giorni per questo che, insieme a Metz, è l’ultimodel calendario della stagione ATPdelle Finals. Lorenzoper tale ragione è ladidele proverà ad ottenere finalmente un buon risultato in questo finale di stagione un po’ avaro di buoni piazzamenti. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYATPSEMIFINALI Draper b. (3) Struff 6-3 6-4 Kotov vs (2) Mannarino QUARTI DI ...