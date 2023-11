Super Flash Very | 120 GB e tutto senza limiti a 5 | 99€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Continua la promozioneattivabile fino al 20 novembre, con cui ottieni 120 GB di dati, chiamate e minutial costo mensile di soli 5,99€. La promozione è disponibile solo se effettui la portabilità del numero da determinati operatori, come altre del virtuale WindTre, e in particolare ai clienti iliad o di operatori virtuali. Power Iron Tim: meno di 7€ per 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS: 120 GB esi può attivare fino al 20 novembre effettuando la portabilità del numero per chiamate ed SMSe 120 GB di dati al costo di ...