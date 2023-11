Sud | Meloni | ' con Zes unica impulso a imprenditorialità mezzogiorno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "In manovra abbiamo stanziato risorse per le imprese che investono nella nuova Zes del. Sono convinta che la nuova Zessia uno strumento di fortissimoall'attività imprenditoriale nelle regioni del Sud, per contribuire a liberare le energie positive del tessuto produttivo. È un obiettivo che questo governo condivide e considera un po' la sua missione". Così la premier Giorgiaintervenendo all'assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.