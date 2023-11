Stüssy x Levi' s sono tornati in laboratorio per il secondo round

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Negli anni '80 e nei primi anni '90, un marchio è nato dalla scena del surf del Sud della California e si è diffuso nel panorama dell'abbigliamento per ridefinire l'aspetto e l'ideologia dell'abbigliamento casual. Quel marchio era, un'etichetta che è cresciuta in modo organico dai movimenti giovanili e ha involontariamente rivoluzionato il settore dell'abbigliamento. Shawnera un surfista che era solito plasmare le proprie tavole per amici e locali a Laguna Beach, in California, ha iniziato a stampare magliette e pantaloncini da vendere insieme alle tavole da surf come forma di promozione; il suo cognome scritto in uno stile grafico influenzato dai graffiti sarebbe diventato il logo dell'azienda.è involontariamente entrato nel settore dell'abbigliamento attraverso il suo profondo amore per il surf, nel giro di ...