Studenti divisi in Club invece che classi | così scelgono cosa studiare per interesse Dal CLIL al giapponese | dal giardinaggio alla scrittura creativa

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino, in ragione della personalizzazione del curricolo e in ragione della necessità di ulteriormente contrastare, con ogni forma, la dispersione scolastica (DM 170/2022), ha attivato un modello di curricolo personalizzato: “tipo” lo hanno definito. L'articolo illustrerà, riteniamo in maniera esaustiva, questa grande forma di personalizzazione. Nei mesi di novembre, dicembre e marzo, vengono individuate delle settimane nelle quali l’orario scolastico è totalmente rimodulato. Tutti i docenti (pure con il sostegno di docenti esterni), proprio, dunque, in queste settimane, suggeriscono unriguardante alle proprie discipline,cittadinanza digitale o ad argomenti indicati, all’inizio dell’anno scolastico dagli stessio, ma non in ultimo, negli stessi dipartimenti ...