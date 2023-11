Stranger Things 5 | David Harbour svela quando riprendono le riprese

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023)ha dichiarato che ledi5 riprenderanno tra una settimana, dopo la pausa imposta dal lungo sciopero di sceneggiatori e attori. Una precisazione che l’attore ha rilasciato sul tappeto rosso del Box Lunch Holiday Gala per ing America. Oltra a questo, che interpreta il personaggio di Jim Hopper nella serie, ha mostrato un grande entusiasmo per la ripresa dei lavori, consapevole dell’importanza di questa quinta e conclusiva stagione per tutti i fan. Per questo motivo ha assicurato che l’intero team ha intenzione di “fare il botto”. “Voglio fare una dichiarazione audace. Ogni anno sembra che lo show diventi sempre più grande ed emozionante. E noi abbiamo la responsabilità di fare il botto nell’ultima stagione. Quindi, se non lo facciamo, ...