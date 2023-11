Strage sull’autostrada | 8 morti nello scontro Prima il sorpasso | poi lo schianto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Drammatico incidente in autostrada, unofrontale tra due mezzi è costato la vita a otto persone. Ancora da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni sembra che a causare l’incidente sia stata l’auto, una Honda Civic, guidata da un 21enne. La corsa è andata avanti per chilometri fino a quando unazzardato ha messi di fronte la Honda Civic ad una Chevrolet Equinox, un Suv di 4,60 m di lunghezza. L’impatto è stato devastante, ha provocato la morte di tutti gli occupanti di entrambi i veicoli. >“È nata, eccola qua”. L’annuncio a sorpresa: il super vip è diventato papà per la quarta volta. Di una bambina Sotto choc i soccorritori, una delle auto si è incendiata ostacolando ancora di più le operazioni. Da brividi la ragione dello: pare infatti che il ragazzo stesse scappando dalla polizia. ...