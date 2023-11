Steam Deck Oled è ufficiale | prezzo e caratteristiche

Valve ha lanciato il suo PC da gioco portatilenel 2021, ma ora è giunto il momento di un aggiornamento. Sta infatti arrivandoOLED , e dal nome si può già capire cosa cambierà. Si passerà infatti a schermi OLED, con supporto ...

Steam Deck OLED ufficiale con tante migliorie, bella sorpresa i prezzi italiani! HDblog

Steam Deck OLED annunciato da Valve, data di uscita, prezzi e dettagli Multiplayer.it

La famosa testata tech evidenzia le migliorie della nuova versione rispetto all'originale, che non riguardano solo il display.Steam Deck OLED è la nuova versione della console portatile presentata a sorpresa da Valve: in arriva il 16 novembre anche in Italia.