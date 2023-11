STATS – Effetto Istanbul | l’Inter all’altezza del Manchester City

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche del girone di Champions League del, al pari di quello dei campioni d’Europa Il quarto turno europeo ha fatto sorridere, già qualificata agli ottavi di Champions League, anche se dovrà ancora conquistarsi il primo posto nel girone, conteso dalla Real Sociedad. Oggi La Gazzetta dello Sport esalta il cammino nerazzurri accostandolo a quello dell’altra finalista di Champions League, queldi Guardiola che con Inzaghi condivide due cose importanti: il primato in campionato e il cammino in Europa.Ecco i numeri che stanno alla base di un confronto sicuramente intrigante. LE SCONFITTE – Gli inglesi hanno giocato 3 gare in più e sono anche caduti più volte. I Citizens hanno già maturato 3 ko., invece, è caduta solo in casa con il ...