Stato-Mafia | Cassazione | approccio storiografico | sforzi imponenti per fatti poco rilevanti in economia giudizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - ‘'Le sentenze di merito, conferendo di fatto preminenza ad unnell'interpretazione del dato probatorio, hanno, inoltre, finito per smarrire la centralità dell'imputazione nella trama del processo penale, profondendonell'accertarespessoo per nullanell'del''. E' quanto scrivono i giudici della sesta sezione penale dellanelle 95 pagine di motivazioni della sentenza, depositata oggi, che lo scorso 27 aprile ha reso definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno e per l'ex senatore Marcello ...