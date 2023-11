Startup | quarta call di “In Cibum Lab” | candidature fino a 30 novembre

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Al via laedizione Io Ci Credo, il progetto promosso dall‘incubatore InLab a sostegno dei giovani innovatori italiani impegnati nel food e nel foodtech. Laè destinata all’accelerazione e al finanziamento sia di progetti in fase di costituzione sia di imprese già operative in ambito food. InLab è l’unico incubatore italiano certificato specializzato nel foodtech e ha sede a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Fondato nel 2020, ad oggi conta più di 200 aziende coinvolte nell’ecosistema, oltre 1000 progetti candidati e 10 brevetti depositati. Numeri che lo rendono un riferimento dell’innovazione food su scala nazionale. Le iscrizioni saranno aperteal 302023 e sono indirizzate alle imprese che presentano progetti food-related con ...