Star Trek | Prodigy | dopo la cancellazione su Paramount+ ecco la data di uscita su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Lo scorso ottobre era stato annunciato il passaggio della serie da. Come annunciato ufficialmente in occasione della GeekedWeek,debutterà suil 25 dicembre prossimo. A ottobre, infatti, era stato annunciato che la serie sarebbe passata aessere stata cancellata danonostante fosse stata già rinnovata per una seconda stagione.distribuirà anche la seconda stagione, anche se al momento non c'è ancora unadi messa in onda per quella. Con questo trasloco, "" sarà la prima nuova serie dia debuttare al di fuori dell'ecosistema Paramount da quando il ...