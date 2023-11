Stankovic | sorpresa incredibile dalla Serbia! Arriva la convocazione

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Filip, figlio d’arte di Dejan, è in prestito alla Sampdoria dall’Inter e sta vivendo in questo momento un sogno.laNazionale. PREMIO – La titolarità con la Sampdoria e le ottime prestazioni fornite con la maglia blucerchiata valgono a FiliplaPrima Squadra della Serbia. Il giovane di proprietà dell’Inter partirà assieme a grandi del calibro di Aleksandar Mitrovic e altri ancora. Andrea Pirlo gli sta concedendo minuti e fiducia da inizio stagione, i risultati stannondo eè stato premiato in questo modo. Gli impegni della Serbia saranno il 15 novembre contro il Belgio in amichevole e il 19 con la Bulgaria per le qualificazioni agli Europei del 2024. Filip ...