Spunta una lista | ipotesi atroce | perché hanno sparato in faccia al fondatore di Vox

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non c'è nessuna ragione apparente per cui qualcuno debba aver pagato un sicario per cercare di eliminare in pieno centro a Madrid il 78enne Alejo Vidal-Quadras,di Vox ma ormai da anni ai margini della politica. La polizia dice che gli attentatoriagito da veri professionisti, checompiuto un'azione “pianificata” studiando i movimenti del loro bersaglio, ma per il momento manca un movente valido, che sia politico odi altro tipo. Qualcuno suggerisce che in realtà Vidal-Quadras possa essersi trovato in mezzo a unaria tra delinquenti comuni o che sia stato vittima di uno scambio di persona, altri fanno presente che lo scorso anno il suo nome stato stranamente incluso nelladi una serie di personalità europee sanzionate dall'Iran con l'accusa di «terrorismo».L'AGGUATO ...