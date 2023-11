Sport in tv oggi venerdì 10 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)10, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla prima giornata di prove libere del GP di Malesia del Motomondiale. Sul circuito di Sepang si inizierà a fare sul serio e in MotoGP terrà banco il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. In primo piano poi il tennis con la Billie Jean King Cup che procede e l’Italia, già qualificata in semifinale, in attesa di conoscere la propria avversaria, mentre Fabio Fognini vorrà continuare a sognare a Metz, spintosi finora in semifinale contro il francese Ugo Humbert. Nel pomeriggio poi da seguire la prima ...