Spoiler Gf | Giuseppe Garibaldi vuole lasciare il programma?

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, sono passate poche ore per cambiare tutto tra Beatrice Luzzi e: adesso luiabbandonareIN CRISI NON SI SENTE PIÙ LO STESSO- Sono passate poche ore dalla diretta del Grande Fratello, che ha vistoe Beatrice Luzzi nuovamente vicini. Ma questa pace è durata molto poco. Le nuove incomprensioni Infatti, durante la diretta, mentre Anita accusadi pensare alla strategia migliore e di ...