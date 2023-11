Sparnelli | “Ho una notizia certa | De Laurentiis pronto al clamoroso ritorno”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Secondo Massimo, il presidente Destarebbe pensando di richiamare Mazzarri per risollevare la squadra. Notizie calcio Napoli – Dopo l’ennesimo passo falso del Napoli, stavolta il pareggio interno contro l’Union Berlino in Champions League, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile cambio in panchina. Secondo l’ex addetto stampa azzurro Massimo, il presidente Aurelio Destarebbe pensando ad un: quello di Walter Mazzarri. Intervenuto a Tele A,ha dichiarato: “Vi do una: Desta pensando a un, il mio riferimento è a Walter Mazzarri“. L’indiscrezione di mercato sta ...