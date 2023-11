Un episodio di crudeltà ai danni di un animale è avvenuto a Partinico, in provincia di Palermo, e ha portato alla denuncia di un uomo da parte dell'associazione Lndc Animal Protection. Secondo quanto ...

Spara a un gattino, lo fa sbranare dai cani e pubblica il video su TikTok La Repubblica

Spara a un gattino e lo fa sbranare dai suoi cani: il gesto choc ilGiornale.it

A Palermo, un cacciatore spara a un gatto per farlo sbranare dai suoi cani e posta il video su TikTok. La denuncia di LNDC animal protection.(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "Il capitano per domani sarà Locatelli: è anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, indica a chi andrà la fascia ...