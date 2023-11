Spagna | sparano a fondatore di Vox Gli indipendentisti festeggiano | “Così sradichiamo il fascismo!”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov – Mentre infiammano le proteste dei nazionalisti per l’accordo tra il presidente uscente Pedro Sánchez del Psoe e glicatalani di Junts per la formazione del nuovo governo, nella giornata di ieri laè stata sconvolta dall’attentato ai danni di Alejo Vidal-Quadras, codi Vox ed ex presidente per la Catalogna del Partito Popolare. Un uomo dal volto coperto gli ha sparato in faccia con un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, nel pieno centro di Madrid. Attentato adi Vox Vidal-Quadras era appena uscito dalla chiesa dove aveva seguito le funzioni religiose per la festività del 9 novembre della Virgen de la Almudena, patrona di Madrid, e si stava dirigendo verso la sua macchina, quando un sicario dal volto coperto dal casco si è avvicinato a lui e ha esploso ...