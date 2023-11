Spagna | de la Fuente convoca 25 giocatori | c’è Riquelme

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il ct della Nazionale spagnola, Luis de lato 25per le prossime gare della fase di qualificazione a Euro2024. Le Furie Rosse hanno già ottenuto il pass e per il tecnico questa finestra nazionali può essere la giusta occasione per fare esperimenti per le sfide contro Cipro e Georgia. Tra iti non ci sono calciatori della Serie A. Presenti alcune vecchie conoscenze del nostro calcio come Morata e Fabian Ruiz. Fuori Kepa, Olmo, Asensio e Yeremy Pino per infortunio. Chiamata per(Atletico Madrid). Di seguito, la lista deia disposizione. Iti: David Raya (Arsenal), Pau Torres (Aston Villa), Unai Simon, Nico Williams, Oihan Sancet (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Alvaro Morata, Rodrigo ...