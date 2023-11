Spacciavano droga tra Acilia e l’Infernetto | giovani pusher in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Municipio X, 10 novembre 2023- Un altro duro colpo inflitto dalla Polizia allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Appio hanno arrestato 3 ragazzi ed 1 ragazza, tutti romani e rispettivamente di 22, 26, e 19 anni, in quanto gravemente indiziati di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del commissariato Appio, durante servizi finalizzati al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno notato un ragazzo che, a bordo di un’auto parcheggiata nella zona di loro competenza, veniva avvicinato da persone conosciute come assuntori di. Dopo diversi giorni di appostamenti e pedinamenti, i poliziotti hanno scoperto che il 26enne in questione, residente ad, prima andava in un appartamento in zona Malafede e poi tornava in un parcheggio isolato della cittadina per incontrarsi con ...