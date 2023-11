Spacciatore denunciato in provincia di Latina | ha 82 anni…

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023 Nella mattinata odierna, le forze dell’ordine hanno compiuto un’importante operazione antidroga ad Aprilia, mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia ha sorpreso un individuo di 82 anni all’interno di un parco cittadino. Arresto e Sequestro di Sostanze Stupefacenti L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, accompagnate dalla somma di 350 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Successivamente, la perquisizione estesa presso l’abitazione dell’anziano signore ha portato al rinvenimento complessivo di 21.89 grammi di hashish, 5.65 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Denuncia in Stato di Libertà Il soggetto è stato ...