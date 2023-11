Sostenibilità | a Cà Asprete inaugurato impianto ad osmosi inversa per trattamento percolato

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tavullia: "In un anno 192.000 kg di co2 in meno emessi in atmosfera"ed Innovazione sono due dei valori che da sempre guidano l’azione di Marche Multiservizi e che hanno trovato piena attuazione oggi alla discarica di Càdi Tavullia con l’inaugurazione dell’addi ultima generazione per ildel(per un investimento di quasi 1,5 milioni di euro) e con la presentazione del progetto Ape Informa sul biomonitoraggio delle api avviato nel 2021. Nel quadro degli investimenti in innovazione realizzati da Marche Multiservizi si inserisce anche quello che ha portato all’installazione a Càdell’adper il ...