Sospiro di sollievo Atalanta | non brilla | ma evita i pasticci dell’andata e va avanti

(Di venerdì 10 novembre 2023) Bergamo. L’supera di misura lo Sturm e si qualifica matematicamente per il turno successivo di Europa League. Non è stata una bella partita, specialmente nel primo tempo durante il quale gli atalantini hanno subito la maggiore velocità degli austriaci che hanno costantemente rintuzzato le manovre dei nostri. Un lento Scamacca non è mai riuscito ad incidere e gli avversari non hanno faticato a contenerlo. Ma in generale molti i passaggi sbagliati e sostanzialmente nessuna vera occasione da gol. Alla noiosa prima frazione ha fatto da contraltare un più pimpante secondo tempo. La Dea è partita in quarta e ha trovato il vantaggio con Dijmsiti. La necessità dello Sturm di recuperare ha aperto spazi ai nostri, tanto che le occasioni sono fioccate ma l’imprecisione deglinerazzurri non ha consentito di rimpinguare il punteggio. Ad un certo ...