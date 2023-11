(Di venerdì 10 novembre 2023) Non c?è posto pere negozi per la vendita di cannabis o derivati della canapa indiana nel cuore di. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal sindaco Massimo Coppola per...

Un format agile e diretto, quello di 50 Top Italy, chein luce un elemento fondamentale per i ... Liguria 47 Pashà - Conversano (BA), Puglia 48 Il Buco -(NA), Campania 49 Accursio - ...

Sorrento mette al bando i sexy shop: «Vietati vicino alle scuole e alle chiese» ilmattino.it

Impresa Sorrento: al PalAtigliana cade la capolista Fano in 4 set Lega Pallavolo Serie A

Un'opportunità unica per esplorare le diverse tradizioni legate al consumo delle castagne in Campania. Evento in programma domenica 12 novembre ore 11.Brutta prestazione di squadra, poche sufficienze. E i cambi di Cudini (di modulo e di uomini) ancora una volta non convincono ...