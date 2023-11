Sondaggi politici oggi | calano FdI | Pd e M5S | tonfo della Lega | guadagna punti Forza Italia | il partito di Tajani sale al 7 | 3%

: ok Renzi e M5s, male Calenda Restando sempre nell'ambito delle opposizioni, segno positivo per il Movimento 5 Stelle che sembrerebbe aver consolidato un importante zoccolo duro di ...

Sondaggi politici: maggioranza in affanno, cresce solo Forza Italia. Brusco calo della Lega la Repubblica

Il Pd crolla nei sondaggi politici, Fratelli d'Italia vicino al 30%: bene M5s e Lega Fanpage.it

L'ultimo sondaggio politico di Ixè vede l'esordio per la lista pacifista di Santoro che toglierebbe molti voti al Pd, male Calenda, Salvini e Meloni mentre crescono M5s e Renzi.Nel paese delle bionde e dei giambruni, Geppi Cucciari è la donna della provvidenza. Nel servizio pubblico in stato confusionale, in una Rai3 che pare lo smemorato di Collegno, è riuscita a mettere a ...