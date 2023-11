Soldi | il clamoroso schiaffo di Carlo Calend a Renzi | dopo il divorzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) A una la casa, all'altro i. Come nei migliori (o peggiori a seconda dei punti di vista) divorzi, alla fine il compromesso si chiude così: con una compensazione economica di una delle parti. E così sembra essere accaduto anche tra Matteoa nella lunga disputa sul che fare con il gruppo al Senato, il cui nome era stato cambiato daiani, cancellando Azione, ma con una votazione non riconosciuta daa e dai suoi.la fallita mediazione del presidente Ignazio La Russa, la giunta del Regolamento ha trovato la soluzione che sembra soddisfare entrambi.manterrà il gruppo che, come approvato nella votazione fatta in assenza dei senatori di Azione, si chiamerà, d'ora in poi, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. ...