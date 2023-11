Snapdragon Satellite è già morto Terminato l' accordo fra Qualcomm e Iridium | nessuno lo usa

Inoltre, OPPO intende implementare la funzione di effettuare chiamate via, una ... mentre il modello Find X7 Pro sarà dotato dello8 Gen 3 . Questi chipset avanzati promettono ...

Snapdragon Satellite è già morto. Terminato l'accordo fra Qualcomm ... DDay.it

Qualcomm e Iridium si separano: la connettività satellitare su Android si allontana SmartWorld

OPPO has just confirmed that the upcoming OPPO Find X7 series will support satellite communication. Do note that this confirmation comes from OPPO China, so we still don’t know what will the situation ...OPPO has announced that its next flagship will support satellite connectivity, but the Find X7 Pro may not launch internationally.