Sky | Rrahmani | il Napoli sta lavorando per averlo contro l’Empoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si era già pensato che ilavrebbe dovuto fare a meno di Amirper la sfida in programma domenica alle 12.30. Il difensore infatti era stato convocato per la sfida tra Kosovo e Israele in programma nello stesso giorno alle 20:45 e valida per le qualificazioni a Euro 2024.che è già stato assente per alcune partite in questa stagione a causa di un infortunio e fino ad ora conta otto presenze su quattordici con il, ne ha parlato nel post partita della sfida di Championsl’Union Berlino spiegando che nulla era ancora certo «Non lo so ancora, stiamo valutando» Oggi l’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha spiegato «Amirper il momento si sta allenando qui, anche ...