Sky | giorni pesanti a Castel Volturno con il Napoli che lavora in silenzio

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è presente anche oggi aper seguire gli allenamenti della squadra e “sorvegliare” il tecnico Garcia dal momento che i risultati non sono an cosa quelli che vorrebbe e che c’è ancora in ballo la qualificazione al prossimo turno della Champions avendo solo pareggiato contro l’Union Berlino È importantissima a questo punto la sfida deldi domenica alle 12.30 contro l’Empoli e proprio su questa ha parlato a Sky l’inviato Francesco Modugno «Anche questa volta ci sono pressioni, tensioni e attesa: è un momento oggettivamente complicato per Garcia, che ci arriva con tanta attenzione addosso dopo il pari con l’Union. Il presidente De Laurentiis è anche oggi qui, ma è una presenza che s’avverte. Così come i malumori, lo stato d’animo di tutto l’ambiente ...