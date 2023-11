...di terra per soccorrere i feriti e ripulire le strade e i sentieri di montagna bloccati dalle... Nel distretto di Jajarkot, dove è stato localizzato l'epicentro del, è stata accertata la ...

Sisma e frane, da Pozzuoli a Ischia abusi no-stop nelle “zone rosse” ilmattino.it

Terremoto in Nepal, abitazioni devastate dal sisma - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Durante un sorvolo in elicottero l'assessore regionale alla protezione civile ha avuto modo di analizzare i danni subiti dal territorio a causa delle forti piogge dei giorni scorsi ...Il maltempo non ha risparmiato Borgo San Lorenzo: la frazione di Sagginale, l’area industriale della Soterna, Viale Giovanni XXIII, Via Guido Rossa, Via della Tintoria, l’area limitrofa a La Torre, Vi ...