Sinner rivela il suo segreto | Ecco il consiglio che mi ha cambiato

(Di venerdì 10 novembre 2023) " Sarà stato il destino, ho scelto la cosa giusta ".si è raccontato in un lunga intervista concessa al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che è diventata " Jannik oltre il tennis -...

" Sarà stato il destino, ho scelto la cosa giusta ".si è raccontato in un lunga intervista concessa al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che è diventata " Jannik oltre il tennis -un anno dopo" , disponibile on demand. Dopo aver raggiunto la semifinale Wimbledon "s embra tutto scontato, ma non lo è ". Ancora: " Faccio tutte le cose che mi permettono di avere più energie ...

Sinner rivela i suoi segreti: "Cosa voglio da Tennis e Nitto ATP Finals" Tuttosport

Sinner e Alcaraz fanno impazzire il centro di Torino Tuttosport

Il tennista: “Faccio tutte le cose che mi permettono di avere più energie in campo. Credo che prima o poi questo atteggiamento qualcosa restituisca” ...L'intervista a Sky dell'azzurro protagonista annunciato a Torino: "Ho trovato delle energie in più quest'anno, ecco come" ...