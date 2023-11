Sinner | la pazienza del colpo vincente

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel 2021 era la riserva di Matteo Berrettini. Poi, una partita dopo l’altra, l’altoatesino Jannickè arrivato al vertice del tennis. Adesso una nuova, difficlle prova lo aspetta: le Nitto ATP Finals di Torino (dal 12 al 19 novembre) dove dovrà vedersela con i fuoriclasse assoluti. «Ma è pronto per il grande palcoscenico» dice a Panorama il «signore della Coppa Davis» Paolo Bertolucci. «E vi piego perché...». La prima volta non si scorda mai. Anche se, tecnicamente, Jannikha debuttato alle NITTO ATP Finals di Torino nel 2021, da riserva di Matteo Berrettini, ritirato per infortunio, dando del filo da torcere a Daniil Medvedev e sbarazzandosi in due set di Hubert Hurkacz, quest’anno la partecipazione al torneo che raccoglie i migliori otto giocatori del mondo rappresenta la sua prima partecipazione ufficiale. A differenza di due anni fa in ...