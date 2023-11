Sinner e Alcaraz ai ragazzi | «La sconfitta deve motivarti a lavorare di più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tifosi in trepidante attesa per l’incontro con Carlose Jannik, insieme al Nike Store di Torino in un evento organizzato in occasione delle Nitto Atp Finals. Centinaia le persone fuori dal negozio in via Roma, dove è anche stato allestito un campo sul quale il due campioni hanno scambiato alcuni colpi con i tifosi. Spazio poi per un talk con alcuni giovanissimi e moderato da Federico Russo e Matilde Gioli. I due tennisti hanno raccontato alcune curiosità e svelato alcuni segreti, tra i qualiha spiegato cosa gli ha cambiato la carriera. C’è stato spazio anche per un simpatico siparietto tra i due, con l’azzurro che ha chiesto ad: “Devi insegnarmi a giocare a golf”. Divertente la risposta dello spagnolo: “Per me sarebbe più difficile imparare lo sci, ma tu saresti un grande maestro”, ...