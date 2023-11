Sindaca rinuncia all’indennità | i fondi destinati per l’autonomia dei disabili

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“ndo alla mia indennità, ho potuto finanziare il progetto “Farò Housing”, un’iniziativa che darà la possibilità a quattro giovani affetti datà intellettive di approcciarsi ad una vita di autonomia“. A dirlo è Ilaria Abagnale,di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, che, dal giorno del suo insediamento come primo cittadino, ha deciso dire allo stipendio che le spetta, accantonando le somme che poi utilizza per finanziare progetti con finalità sociali e di interesse pubblico. Tra queste iniziative, oggi partirà l’ultima fase del progetto “Farò Housing” curato dall’equipe della cooperativa Sociale “Il Faro” e coordinato dall’assessore alle Politiche sociali Catello Di Risi. Nel corso degli ultimi mesi, in un centro convenzionato con la Regione Campania, i ...