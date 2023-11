Simone Giannelli a due giorni dalla sfida con Modena

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 10 novembre 2023) – Il regista bianconero nell’antivigilia del big match del PalaBarton di domenica pomeriggio: “Dopo quelli giocati a Biella e dopo Civitanova, arriva un altro match di cartello ed affascinante. Dall’altra parte della rete troveremo, cioè una squadra di grande tradizione, di altissimo livello e con tanti grandi campioni nel proprio roster. Come sempre nel campionato italiano sarà una partita dura, complicata, che dovremo essere in primo luogo bravi ad interpretare e nella quale dovremo saper essere pazienti e pronti a sfruttare al massimo le occasioni che ci si presenteranno” – PERUGIA – Antivigilia di campionato per la Sir Susa Vim Perugia. Ultime fatiche settimanali al PalaBarton per i ragazzi del presidente Sirci che oggi pomeriggio, domani pomeriggio e domenica mattina svolgeranno gli ultimi allenamenti tecnici sotto le volte dell’impianto di Pian di ...